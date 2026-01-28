Έκκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ματς με Λιόν: «Παρακαλούμε σεβαστείτε την απόφαση της οικογένειάς μας»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο του «Δικεφάλου» να μην ταξιδέψει στη Γαλλία και να τηρήσει την απόφαση για μη παρουσία κόσμου στις εξέδρες του αγώνα με τη Λιόν.

Έκκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ματς με Λιόν: «Παρακαλούμε σεβαστείτε την απόφαση της οικογένειάς μας»
Σε ένδειξη σεβασμού στη βαθιά θλίψη που βιώνει η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο παιχνίδι με τη Λιόν.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και τη γηπεδούχο ομάδα, ακολουθώντας και το κάλεσμα των οργανωμένων οπαδών για ακύρωση όλων των εκδρομών ως ένδειξη πένθους.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει.

Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λυών, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ».

