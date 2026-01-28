Η Οικία-Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά επιστρέφει - Μια νέα βιωματική έκθεση στον Πύργο της Τήνου

Στην τελική ευθεία μπαίνει η νέα έκθεση της Οικίας-Μουσείου Γιαννούλη Χαλεπά στον Πύργο της Τήνου, ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά τοπόσημα του νησιού και τόπου άρρηκτα συνδεδεμένου με τη ζωή και το έργο του μεγάλου Τήνιου γλύπτη, Γιαννούλη Χαλεπά.

Το ιστορικό κτήριο του 19ου αιώνα, που παρέμενε κλειστό από το 2023 λόγω εργασιών αποκατάστασης, επανέρχεται πλήρως ανανεωμένο, με μια έκθεση που εστιάζει πρωτίστως στην ανθρώπινη διάσταση του καλλιτέχνη.

Από την αποκατάσταση στη σύγχρονη εμπειρία

Η αποκατάσταση και η επανέκθεση της Οικίας Χαλεπά υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάδειξη της μαρμαροτεχνίας στην Τήνο.

Η διάταξη της ενότητας Χρονολόγιο του καλλιτέχνη στον όροφο

Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση του κτηρίου, τη μουσειογραφική αναδιάρθρωση των χώρων και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων, με στόχο μια βιωματική εμπειρία για τον επισκέπτη.

Η ζωή του καλλιτέχνη στο επίκεντρο

Σε αντίθεση με μια αμιγώς τεχνοτροπική προσέγγιση, η νέα έκθεση αφηγείται τη δραματική ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά μέσα από τους ίδιους τους χώρους όπου έζησε και δημιούργησε. Τα προσωπικά του αντικείμενα, τα έπιπλα, τα ενδύματά του και τα εργαλεία του εργαστηρίου του λειτουργούν ως ισχυρά τεκμήρια φυσικής παρουσίας, ενισχύοντας τη συναισθηματική σύνδεση του επισκέπτη με τον καλλιτέχνη.

Γιαννούλης Χαλεπάς

Μία βιωματική εμπειρία για τον επισκέπτη

Η μουσειολογική πρόταση οργανώνεται γύρω από τον βίο του Γιαννούλη Χαλεπά, ο οποίος συνδέεται άμεσα με το ίδιο το οίκημα. Η έκθεση αναπτύσσεται σε μια σαφή αφηγηματική πορεία, με θεματικές ενότητες που ακολουθούν τα καθοριστικά ορόσημα της ζωής και της καλλιτεχνικής του διαδρομής, από την πρώτη ακαδημαϊκή περίοδο έως τη λεγόμενη «μεταλογική» φάση και την ύστερη αναγνώριση.

Κεφάλι Αριάδνης, Γιαννούλης Χαλεπάς

Έργα και τεκμήρια από όλες τις δημιουργικές περιόδους

Η συλλογή της Οικίας-Μουσείου αριθμεί συνολικά 174 αντικείμενα, από τα οποία εκτίθενται 51. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 23 γλυπτά από τις διάφορες δημιουργικές περιόδους του καλλιτέχνη, 16 σχέδια της μεταγενέστερης παραγωγής του, αρχειακό φωτογραφικό υλικό, ιδιόχειρα σημειώματα, ενδύματα και έπιπλα της οικίας. Η τεκμηρίωση βασίστηκε σε εκτενή βιβλιογραφική έρευνα και επιτόπια καταγραφή της συλλογής και των χώρων.

Τέσσερις άξονες αφήγησης

Η έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες: Χρονολόγιο, Τέχνη, Τεχνική και Βίος. Στον όροφο παρουσιάζεται αναλυτικά η βιογραφία του Χαλεπά, με κείμενα, ψηφιακές εφαρμογές και εκθέματα από όλες τις περιόδους της δημιουργίας του, ενώ στο ισόγειο δίνεται έμφαση στην καθημερινότητα του καλλιτέχνη στην Τήνο, με στοιχεία του εργαστηρίου του, προσωπικά αντικείμενα και ηχητικές αφηγήσεις.

«Εμπειρία εμβάθυνσης και βιωματικότητας»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι το έργο της Οικίας Χαλεπά συμπληρώνει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών Μαρμαροτεχνίας Πανόρμου Τήνου, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Τήνου ως νησιού της μαρμαροτεχνίας και τιμούν τη μνήμη των σπουδαίων Τηνιακών γλυπτών που ανέδειξε.

Με τη νέα αυτή προσέγγιση, η Οικία-Μουσείο Χαλεπά φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρος έκθεσης έργων τέχνης, αλλά ως ζωντανός τόπος μνήμης, που φωτίζει την ανθρώπινη περιπέτεια πίσω από το καλλιτεχνικό μεγαλείο.

