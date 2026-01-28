Τσίπρας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στεκόμαστε πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν

«Οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός

Αντώνης Ρηγόπουλος

Την οδύνη του για την τραγωδία στη Ρουμανία με τους άτυχους οπαδούς του ΠΑΟΚ εκφράζει σε μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας ότι «οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους».

«Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους.
Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνόδεψε την ανάρτηση με μια φωτογραφία από τις συγκινητικές στιγμές που έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης στο γήπεδο της Τούμπας όπου φίλοι του Δικεφάλου βρέθηκαν ώστε να θρηνήσουν τους φιλάθλους αφήνοντας κάποιο κασκόλ ή ανάβοντας ένα κερί.

