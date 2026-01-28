«Μουδιασμένοι» οι παρουσιαστές στην πρωινή ζώνη - Τι είπαν για το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Συγκλονισμένο είναι το Πανελλήνιο, τις τελευταίες ώρες, μετά την τραγική είδηση του δυστυχήματος στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Το πρωί της Τετάρτης, οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης ξεκίνησαν με διαφορετικό τρόπο τις εκπομπές τους κάνοντας αναφορά στο συμβάν.

«Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ξεκινήσω πολύ διαφορετικά, αλλά μετά και τη δεύτερη ανείπωτη τραγωδία που βύθισε την Ελλάδα μας στο πένθος, δεν μπορούμε παρά κι εμείς να ξεκινήσουμε αρχικά εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των νεκρών», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day» του ALPHA. «Είναι αυτές οι δύσκολες στιγμές που πρέπει να διαχειριστείς την ψυχαγωγία, αλλά μέσα σου κι εσύ προσπαθείς να είσαι ψύχραιμος, σωστός και να μην αφήσεις τη θλίψη να επηρεάσει το περιεχόμενο της εκπομπής», πρόσθεσε.

«Σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη μέρα. Οι θλιβερές ειδήσεις δεν έχουν τελειωμό», είπε η Ελένη Χατζίδου στο «Breakfast@STAR» με τον Ετεοκλή Παύλου να σημειώνει: «Δοκιμάζεται η Ελλάδα. Προχθές έγινε αυτό στα Τρίκαλα, χθες εφτά νέα παλικάρια έχασαν τη ζωή τους. Είχαν το όνειρό τους, την ομάδα τους να πάνε να παρακολουθήσουν. Ήταν μια ομάδα δέκα ανθρώπων με όνειρα…».

Στη σημερινή έναρξη του «Buongiorno» στο MEGA, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στη χθεσινή τραγωδία στη Ρουμανία: «Καλημέρα σε όλους, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα…Πόσο πένθος να αντέξει αυτή η χώρα; Μετά από τις εργαζόμενες μάνες που κλαίνε τα παιδιά, χάνονται πάλι εφτά αγόρια, εφτά νέα παιδιά, συλλυπητήρια στις οικογένειες»

«Καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν οφείλεται σε μας αλλά στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, δεν είναι μέρα για γκρίνια σήμερα, είναι μέρα θλίψης. Μέρα πένθους εθνικού… Και το λέγανε ότι δεν θα ‘ναι καλή χρονιά το 2026. Δεν έχει μπει καθόλου καλά. Νεκροί στα Τρίκαλα. Νεκροί από τη Θεσσαλονίκη. Έλληνες όλοι είναι. Νέοι άνθρωποι, νέες γυναίκες, νέα παιδιά. Είναι μια πολύ – πολύ δύσκολη μέρα και θα την διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε με δημοσιογραφική αξιοπρέπεια», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό».

