Το ρωσικό Cybervan που πρόλαβε την Tesla

Η Tesla δεν έχει λανσάρει ακόμη ένα Cybervan, αλλά μια startup από τη Ρωσία την πρόλαβε με ένα ηλεκτρικό βαν που θυμίζει Cybertruck και θα κυκλοφορήσει το 2027.

Το ρωσικό Cybervan που πρόλαβε την Tesla
Του Γιάννη Σκουφή

Η νεοσύστατη Russo-Balt, η οποία αναβιώνει το όνομα ενός ιστορικού κατασκευαστή από τη Ρωσία και από τον 19ο αιώνα, παρουσίασε το πρώτο της μοντέλο με την ονομασία F200.

Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό βαν με αμάξωμα από ανοξείδωτο ατσάλι και εμφανή επιρροή από την αισθητική της Tesla γενικά και ειδικά από το Cybertruck. Η παραγωγή του έχει ήδη προγραμματιστεί, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2027.

Το αμάξωμα του F200 κατασκευάζεται στο χέρι από ατσάλι χωρίς βαφή, ενώ διατίθεται και με προαιρετικές επενδύσεις πολυουρεθάνης σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.

Παρά την ομοιότητα με κινεζικά μοντέλα όπως το Weiqiao V90, η εταιρεία υποστηρίζει πως πρόκειται για αποκλειστικά δική της σχεδίαση. Οι διαστάσεις του φτάνουν τα 5,95 μέτρα σε μήκος, τα 2,0 μέτρα πλάτος και τα 2,55 μέτρα ύψος, επιτρέποντας σε κάποιον να στέκεται όρθιος στο εσωτερικό.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 200 ίππους και συνδυάζεται με μπαταρία 115,0 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως και 400 χιλιομέτρων. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, ενώ υποστηρίζεται και ταχυφόρτιση DC. Η κατασκευή του βασίζεται σε μονοκόκ πλαίσιο και το ωφέλιμο φορτίο φτάνει έως και τα 1.000 κιλά.

Η τιμή του F200 στη Ρωσίας είναι περίπου 78.000 ευρώ και υπάρχει η δυνατότητα προ-παραγγελίας με προκαταβολή η οποία επιστρέφεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η εγγύηση για το αμάξωμα φτάνει τα εντυπωσιακά 100 χρόνια! Ακόμη πιο εντυπωσιακό ίσως να είναι το ότι η εταιρεία ήδη ετοιμάζει και δεύτερο μοντέλο, το F400, με υβριδικό σύστημα κίνησης και 400 ίππους.

