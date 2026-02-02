Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 29χρονο και δύο ανηλίκους για γενετήσιες πράξεις με 14χρονη

Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Κέρκυρα με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικη 14 ετών έναντι αμοιβής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μέση Κέρκυρα και άμεσα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους, έναν 29χρονο και δύο ανηλίκους 16 και 14 ετών, οι οποίοι δήλωσαν ότι έγινε με την συναίνεση της 14χρονης έναντι αμοιβής.

Σημειωτέον, ότι συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών για παραμέληση ανηλίκων, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και στην συνέχεια στον Ανακριτή, όπου τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

