Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 29χρονο και δύο ανηλίκους για γενετήσιες πράξεις με 14χρονη
Συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, ηλικίας 16 και 14 ετών, για παραμέληση ανηλίκων
Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Κέρκυρα με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικη 14 ετών έναντι αμοιβής.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μέση Κέρκυρα και άμεσα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους, έναν 29χρονο και δύο ανηλίκους 16 και 14 ετών, οι οποίοι δήλωσαν ότι έγινε με την συναίνεση της 14χρονης έναντι αμοιβής.
Σημειωτέον, ότι συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών για παραμέληση ανηλίκων, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και στην συνέχεια στον Ανακριτή, όπου τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.
