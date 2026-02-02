Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο μεθυσμένους οδηγούς
Οι άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών εντοπίστηκαν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει σημαντικές ποσότητες αλκοόλ
Δύο άτομα συνελήφθησαν τα τελευταία 24ωρα, στη Θεσσαλονίκη, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
