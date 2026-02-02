Εορτολόγιο 2 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη Δεσποτική εορτή για την Ορθοδοξία

Σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Υπαπαντής του Σωτήρος

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
H Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Υπαπαντή
  • Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Την Υπαπαντή του Σωτήρος Χριστού τιμά σήμερα, όπως κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας. Το γεγονός αυτό εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο κεφάλαιο Β’, στ. 22-35. Συνέβη σαράντα μέρες μετά τη γέννηση του Ιησού.

Η Υπαπαντή είναι Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που εορτάζεται η "προσφορά" του Ιησού στο Ναό από την μητέρα Του Μαρία και τον θετό Του πατέρα Ιωσήφ, σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή Του.

Ήταν μια παράδοση για τα πρωτότοκα αγόρια που την τήρησαν οι κηδεμόνες του Ιησού ως πιστοί Εβραίοι. Κατ' αναλογίαν σήμερα είναι ο "σαραντισμός" που τελούν οι μητέρες με το παιδί στον χριστιανικό ναό.

Στο ναό του Σολομώντα όπου έγινε η τελετή, συνάντησαν δύο πρόσωπα με προφητικό χάρισμα, τον γέροντα Συμεών και την γερόντισσα Άννα (όχι τη μητέρα της Μαρίας). Και οι δύο αναγνώρισαν στο πρόσωπο του βρέφους τον Μεσσία και προφήτευσαν σχετικά με το λυτρωτικό έργο του προσαγομένου βρέφους. Το περιστατικό αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (β΄22-40).

Η εορτή της Υπαπαντής, ανήκει στις εορτές του δωδεκαόρτου, δηλαδή τις σημαντικότερες 12 εορτές της Εκκλησίας. Ο εορτασμός της (καταβασίες) ξεκινάει στις 15 Ιανουαρίου, μετά την απόδοση των Φώτων (τέλος της περιόδου των Φώτων 14 Ιανουαρίου), κορυφώνεται την κυριώνυμο ημέρα, 2 Φεβρουαρίου, και ολοκληρώνεται στις 9 Φεβρουαρίου με την απόδοση της εορτής.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α'.

Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρεσβῦτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἠμῶν, χαριζόμενον ἠμὶν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy - H πιο πολιτική στιγμή από τον Bad Bunny: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

06:32LIFESTYLE

Σε τροχιά μυθοπλασίας - Οι επιστροφές και οι πρεμιέρες της εβδομάδας

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση Guardian: Γιατί η πρώτη εβδομάδα του «αμερικανικού» TikTok ήταν καταστροφή

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy: Οι πιο λαμπρές παρουσίες της τελετής - Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πίεση για το ΠΑΣΟΚ με το άνοιγμα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι;

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Η πτήση που πήρε

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και εκτεταμένα προβλήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη Δεσποτική εορτή για την Ορθοδοξία

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου

04:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

04:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Επίθεση κουκουλοφόρων σε κατάστημα και τράπεζες στην οδό Πατησίων - Τρεις προσαγωγές

04:36WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου

04:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα - Ο πίνακας με τις θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη Δεσποτική εορτή για την Ορθοδοξία

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και εκτεταμένα προβλήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» – Υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα πλήξει

21:49LIFESTYLE

Melania: Λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα - «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Η πτήση που πήρε

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καραπαπάς: «Δεν ανεχόμαστε σόου κατά του Ολυμπιακού - Επιτέθηκε στον Μεντιλίμπαρ ο Ηλιόπουλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ