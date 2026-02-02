Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και σε Αττική οδό και κέντρο
Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σε αρκετούς δρόμους της πρωτεύουσας - Πού εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Δευτέρας, 2 Φεβρουαρίου, με τα κυριότερα προβλήματα στην κακοκαιρία να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, σε ορισμένα σημεία της Αττικής οδού και σε μερικούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό εντοπίζεται και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης, έως το ύψος του Αιγάλεω, ενώ στην Αττική οδό τα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος των Αχαρνών έως την έξοδο της Κηφισίας.
Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης σε ορισμένα σημεία της λεωφόρου Κηφισίας κυρίως από το Χαλάνδρι μέχρι το κέντρο, αλλά και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού.
Δείτε τα σημεία που βρίσκονται στο «κόκκινο»
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το JMEV SC01 είναι ένα ηλεκτρικό διθέσιο με σπορ DNA
09:28 ∙ LIFESTYLE
Χάιντι Κλουμ: Η πιο τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Grammy 2026
08:59 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο μεθυσμένους οδηγούς
08:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ