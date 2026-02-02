Κριστιάνο Ρονάλντο: Βόμβα! Ο «CR7» αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της πορτογαλικής A Bola, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα δώσει το «παρών» στη σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Ριάντ, ωστόσο η απουσία του δεν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία.

Ο 41χρονος επιθετικός εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τον τρόπο διοίκησης της Αλ Νασρ, η οποία ουσιαστικά ελέγχεται από το κράτος της Σαουδικής Αραβίας. Υπενθυμίζεται ότι το Δημόσιο κατέχει το 75% των μετοχών σε τέσσερις ομάδες της Saudi Pro League: την Αλ Νασρ, την Αλ Χιλάλ, την Αλ Ιτιχάντ και την Αλ Αχλί.

Ο Ρονάλντο θεωρεί ότι η ομάδα του βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς, παρά τα αιτήματα του προπονητή Ζόρζε Ζεσούς για μεταγραφική ενίσχυση, μοναδική προσθήκη αποτέλεσε ένας 21χρονος Ιρακινός ποδοσφαιριστής. Την ίδια ώρα, η πρωτοπόρος Αλ Χιλάλ, που βρίσκεται στο +3 από την Αλ Νασρ, έχει ήδη αποκτήσει τον Πάμπλο Μάρι από την Μπενφίκα έναντι 2 εκατ. ευρώ, ετοιμάζεται να δαπανήσει 30 εκατ. ευρώ για τον Γάλλο φορ Καντέρ Μεϊτέ από τη Ρεν, ενώ φημολογείται ότι κινείται και για την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος δεν έχει ακόμη ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αλ Ιτιχάντ.

Παρά την ένταση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αλ Νασρ έως τον Ιούνιο του 2027, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 18 γκολ και 3 ασίστ σε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, παραμένοντας ο ηγέτης της ομάδας εντός αγωνιστικού χώρου.