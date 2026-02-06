Η Mercedes εξελίσσει καθίσματα με ενσωματωμένο μασάζ κεφαλής

Του Γιάννη Σκουφή

Τα καθίσματα στα αυτοκίνητα δεν είναι πλέον απλά ένα στοιχείο άνετης μετακίνησης. Ιδίως στην πολυτελή κατηγορία, έχουν μετατραπεί σε σύμβολο πολυτέλειας και τεχνολογίας. Η Mercedes-Benz, γνωστή για την προσήλωσή της στην ευεξία των επιβατών, φαίνεται έτοιμη να εξελίξει ακόμη περισσότερο αυτή την εμπειρία, καταθέτοντας νέα πατέντα για σύστημα μασάζ... κεφαλής.

Η ιδέα ίσως ακούγεται υπερβολική, αλλά σύμφωνα με μία κατοχυρωμένη πατέντα, η γερμανική εταιρεία αναγνωρίζει ότι η ένταση, η κόπωση και οι πονοκέφαλοι επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία οδήγησης. Έτσι, επιδιώκει να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση άνεσης, προσθέτοντας στο υπάρχον σύστημα μασάζ πλάτης και μέσης, έναν μηχανισμό στο προσκέφαλο που θα προσφέρει στοχευμένη χαλάρωση στο κεφάλι.

Το σύστημα περιλαμβάνει μια κεντρική μονάδα με κινητήρα, τοποθετημένη στο εσωτερικό του προσκέφαλου, η οποία συνδέεται με μικρούς βραχίονες σε ρυθμιζόμενους άξονες. Οι βραχίονες αυτοί μπορούν να κινούνται, να περιστρέφονται και να δονούνται ώστε να καλύπτουν διαφορετικά σημεία του κεφαλιού. Αισθητήρες θα εντοπίζουν τη θέση και το ύψος του επιβάτη για τη βέλτιστη προσαρμογή.

Αν και η ύπαρξη μιας πατέντας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το σύστημα θα περάσει στην παραγωγή, η Mercedes διατηρεί το πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού προστατεύοντας την ιδέα.

Και σε μια εποχή που η εμπειρία μέσα στην καμπίνα παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή αυτοκινήτου, τέτοιου είδους καινοτομίες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές. Άλλωστε, αν οι επιβάτες απολαμβάνουν ήδη μασάζ στην πλάτη και τη μέση, γιατί να μη χαλαρώνει και το κεφάλι τους στα καθημερινά μποτιλιαρίσματα;