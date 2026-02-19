Το Leapmotor B10 Hybrid EV ήρθε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Σε αντίθεση με τα κλασικά plug-in υβριδικά, το B10 κινείται αποκλειστικά από ηλεκτρικό μοτέρ ισχύος 218 ίππων, το οποίο μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς, διαμορφώνοντας ένα ενδιαφέρον τεχνολογικό και δυναμικό προφίλ.

