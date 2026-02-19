Η Mercedes στοχεύει ξανά στα δύο εκατομμύρια πωλήσεις

Για να πετύχει τον στόχο, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα λανσάρει 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα έως το 2027 και θα επεκτείνει την ψηφιακή τεχνολογία σε όλη τη γκάμα της.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας