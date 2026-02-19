Η Mercedes στοχεύει ξανά στα δύο εκατομμύρια πωλήσεις
Η Mercedes-Benz σχεδιάζει μια δυναμική επιστροφή στις ετήσιες πωλήσεις δύο εκατομμυρίων οχημάτων έως το 2028, μετά από μια περίοδο πτώσης.
Για να πετύχει τον στόχο, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα λανσάρει 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα έως το 2027 και θα επεκτείνει την ψηφιακή τεχνολογία σε όλη τη γκάμα της.
