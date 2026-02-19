Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 60χρονος ο οποίος καταπλακώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου έπειτα από την εκτροπή του τρακτέρ του στην περιοχή της Βόλβης, στο δήμο Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα. Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή γεωργικού ελκυστήρα σε περιοχή του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 19, 2026

