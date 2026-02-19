Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 60χρονος ο οποίος καταπλακώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου έπειτα από την εκτροπή του τρακτέρ του στην περιοχή της Βόλβης, στο δήμο Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο άμεσα έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα. Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
