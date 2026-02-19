Μικρά Θηλαστικά και το Φαινόμενο Dehnel: Πώς Συρρικνώνουν τα Όργανα τους για να Επιβιώσουν το Χειμώνα

Κάποια είδη πέφτουν σε λήθαργο μέχρι την άνοιξη, άλλα βρίσκουν τρόπους να αναζητήσουν τροφή, ενώ υπάρχουν και εκείνα που απλώς αποδέχονται το παγερό περιβάλλον.

Ωστόσο, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως «φαινόμενο Dehnel», μια επιλογή μικρών θηλαστικών μπορεί να μειώσει το μέγεθός της έως και 20% ή και περισσότερο πριν από τη χειμερινή περίοδο. Δεν χάνουν απλώς βάρος, μειώνουν ενεργά το μέγεθος των οστών, των οργάνων και των ιστών τους.

