Πού βρίσκεται η καρδιά της γαρίδας; Η απάντηση που λίγοι γνωρίζουν

Η καρδιά της γαρίδας δεν λειτουργεί όπως του ανθρώπου. Δείτε πού ακριβώς βρίσκεται στο σώμα της και πώς το ανοιχτό κυκλοφορικό της σύστημα μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.

Πού βρίσκεται η καρδιά της γαρίδας; Η απάντηση που λίγοι γνωρίζουν
Η καρδιά της γαρίδας δεν βρίσκεται στο σημείο που θα περίμενε κανείς αν σκεφτεί την ανθρώπινη ανατομία. Το μικρό αυτό όργανο είναι τοποθετημένο στον κεφαλοθώρακα - το τμήμα δηλαδή όπου συγχωνεύονται το κεφάλι και ο θώρακας. Συγκεκριμένα στο ραχιαίο, επάνω μέρος του σώματος. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από το κεφάλι, προστατευμένη κάτω από το σκληρό εξωτερικό κέλυφος.

