Πού βρίσκεται η καρδιά της γαρίδας; Η απάντηση που λίγοι γνωρίζουν

Η καρδιά της γαρίδας δεν βρίσκεται στο σημείο που θα περίμενε κανείς αν σκεφτεί την ανθρώπινη ανατομία. Το μικρό αυτό όργανο είναι τοποθετημένο στον κεφαλοθώρακα - το τμήμα δηλαδή όπου συγχωνεύονται το κεφάλι και ο θώρακας. Συγκεκριμένα στο ραχιαίο, επάνω μέρος του σώματος. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από το κεφάλι, προστατευμένη κάτω από το σκληρό εξωτερικό κέλυφος.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας