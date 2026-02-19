ΠΑΟΚ vs Θέλτα και Παναθηναϊκός vs Βικτόρια Πλζεν: Μάχη για πρόκριση στους «16» του Europa League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν το πρώτο «ημίχρονο» των Playoffs στο Europa League, αντιμετωπίζοντας Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα, με στόχο την πρόκριση στους «16».

Πρώτος στη «μάχη» ρίχνεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί τη Θέλτα στην Τούμπα (19:45). Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συναντά ξανά την ομάδα της Γαλικίας, λίγους μήνες μετά την ήττα στο Βίγκο (3-1) στη League Phase, σε ένα παιχνίδι όπου είχε προηγηθεί με τον Γιακουμάκη αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ

ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε 12 βαθμούς στη League Phase (3-3-2), τερματίζοντας 17ος. Για δεύτερη διαδοχική σεζόν συμμετέχει στα Playoffs, επιδιώκοντας να προχωρήσει αυτή τη φορά, καθώς πέρυσι είχε αποκλειστεί από τη Στεάουα.

Η Θέλτα, από την πλευρά της, συγκέντρωσε 13 βαθμούς (4-1-3) και κατέλαβε την 16η θέση και έρχεται στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ που είναι αξιόπιστος αμυντικά στο «σπίτι» του, έχοντας μόλις ένα γκολ παθητικό εντός έδρας σε 4 αγώνες. Στο 2.07 το N/G στην Τούμπα.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (22:00). Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ συναντά ξανά την τσεχική ομάδα, μετά το 0-0 στο ίδιο γήπεδο για τη League Phase, αναμέτρηση στην οποία οι «πράσινοι» δεν αξιοποίησαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ EUROPA LEAGUE ΣΕ

ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Ο Παναθηναϊκός είχε 12 βαθμούς στον όμιλο (3-3-2), καταλαμβάνοντας την 20ή θέση, με απολογισμό στην έδρα του μία νίκη, δύο ισοπαλίες – μεταξύ αυτών και το παιχνίδι με τη Βικτόρια – και μία ήττα.

Η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι ολοκλήρωσε τη League Phase στην 14η θέση με 14 βαθμούς, αποτελώντας τη μοναδική από τις 36 ομάδες που έμεινε αήττητη (3 νίκες, 5 ισοπαλίες). Παράλληλα, παρουσίασε την πιο αποτελεσματική άμυνα της διοργάνωσης, δεχόμενη μόλις τρία γκολ.

Ωστόσο οι «πράσινοι» συνηθίζουν να «χτυπούν» πρώτοι, αφού άνοιξαν το σκορ σε 6/8 αγώνες στη League Phase. Στο 1.86 το 1-0 οποιαδήποτε στιγμή στο ΟΑΚΑ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.