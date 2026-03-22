Η Dacia κάνει το κάμπινγκ πιο εύκολο από ποτέ

Η Dacia προχωρά ένα βήμα παραπέρα στις προσιτές αποδράσεις, προσθέτοντας νέες λύσεις εξοπλισμού για όσους θέλουν να ταξιδεύουν χωρίς περιορισμούς.

Newsbomb

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Dacia συνεχίζει να επενδύει στην πρακτικότητα και την περιπέτεια, παρουσιάζοντας νέες προσθήκες στη σειρά αξεσουάρ InNature, με στόχο να κάνει το κάμπινγκ πιο εύκολο και οικονομικό. Έτσι, σε μια περίοδο όπου η εταιρεία ενισχύει τη γκάμα της με νέα μοντέλα και τεχνολογίες, δεν ξεχνά και τη βασική της φιλοσοφία: προσιτές λύσεις για καθημερινή χρήση αλλά και για αποδράσεις στη φύση.

Η σειρά InNature αποκτά ένα νέο βασικό στοιχείο, μια τέντα οροφής διαστάσεων 3x3 μέτρων, η οποία τοποθετείται σε αυτοκίνητα με μπάρες οροφής. Η εγκατάσταση γίνεται γρήγορα μέσω τηλεσκοπικών στηριγμάτων, ενώ αποτελείται κατά 40% από ανακυκλωμένα υλικά. Στην πράξη, δημιουργεί έναν προστατευμένο χώρο για ξεκούραση ή φαγητό, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Dacia διευρύνει τη συμβατότητα της σειράς InNature, εντάσσοντας πλέον και το Sandero Stepway, δίπλα στα Jogger, Duster και Bigster. Έτσι, περισσότερα μοντέλα μπορούν να μετατραπούν σε μια βάση για μικρά ταξίδια, φεστιβάλ ή σύντομες αποδράσεις.

Σημαντικό ρόλο στη φιλοσοφία αυτή παίζει και το Sleep Pack, ένα έξυπνο σύστημα που μετατρέπει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου σε διπλό κρεβάτι με στρώμα, ενώ παράλληλα προσφέρει αποθηκευτικούς χώρους και λειτουργία τραπεζιού. Με αυτόν τον τρόπο, η Dacia προτείνει μια απλή και οικονομική εναλλακτική απέναντι στις πολύπλοκες και ακριβές μετατροπές κάμπερ.

Η γκάμα συμπληρώνεται από νέα αξεσουάρ της σειράς YouClip, όπως βάση για γυαλιά και τσάντα αγορών από 100% ανακυκλωμένο υλικό, ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα.

Σε διάφορες αγορές της Ευρώπης, η νέα τέντα κοστίζει περίπου 600-700 ευρώ, ενώ τα πακέτα Sleep Pack φτάνουν περίπου στις 2.500 ευρώ, διατηρώντας τη γνωστή ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική της Dacia. Με αυτές τις προσθήκες, η εταιρεία δείχνει πως το κάμπινγκ μπορεί να γίνει απλό, χωρίς την ανάγκη για εξειδικευμένα και ακριβά αυτοκίνητα.

Σχόλια
