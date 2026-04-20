Geely: Με τη βοήθεια AI δημιούργησε τον πιο αποδοτικό θερμικό κινητήρα στον κόσμο

Του Γιάννη Σκουφή

Η Geely είχε ήδη παρουσιάσει από το 2022 έναν κινητήρα με θερμοδυναμική απόδοση 43,32%, όμως η νέα γενιά ανεβάζει σημαντικά τον πήχη, φτάνοντας το 47,2% για τις εκδόσεις βενζίνης και έως 48,15% όταν χρησιμοποιείται μεθανόλη ως καύσιμο.

Το νέο αυτό σύνολο θα ενσωματωθεί στα μοντέλα με το σύστημα EM Super Hybrid 2.0, κυρίως στην έκδοση EM-i, που αφορά πιο αποδοτικές εφαρμογές.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης λειτούργησε ως «GPS» στην έρευνα και εξέλιξη, επιτρέποντας στους μηχανικούς να εντοπίσουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά καύσης μέσα από εκατομμύρια πιθανούς συνδυασμούς.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η AI βοήθησε στη βελτιστοποίηση του λόγου συμπίεσης, του θαλάμου καύσης και της ροής του αέρα, αυξάνοντας την ταχύτητα διάδοσης της φλόγας κατά 10% και την ένταση της ανατάραξης στο εσωτερικό του κυλίνδρου κατά 42%.

Παράλληλα, η «ζώνη υψηλής απόδοσης» του κινητήρα διευρύνθηκε κατά 5%, κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερη κατανάλωση σε ακόμα περισσότερες συνθήκες οδήγησης.

Το σύστημα EM Super Hybrid 2.0 συνδυάζει τον θερμικό κινητήρα με ηλεκτρικά μοτέρ και μια «11 σε 1» εξηλεκτρισμένη μονάδα κίνησης, η οποία ενσωματώνει βασικά υποσυστήματα όπως μονάδες ελέγχου, μετάδοση και διαχείριση ισχύος. Αν και η Geely δεν δίνει πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες, πρόκειται ουσιαστικά για plug-in υβριδική διάταξη με δυνατότητα φόρτισης.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται μόνο στην εξέλιξη, αλλά επεκτείνεται και στη λειτουργία, με «έξυπνη» διαχείριση ενέργειας και συντήρησης, προσαρμόζοντας τα service και τη φόρτιση ώστε να αυξάνεται η διάρκεια ζωής των στοιχείων μπαταριών έως και 15%.