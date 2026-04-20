Η Hyundai επιμένει σε φυσικά χειριστήρια στα αυτοκίνητα
Η Hyundai δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί φυσικά κουμπιά και περιστροφικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, όπως η ένταση ήχου και ο κλιματισμός, κόντρα στην τάση για πλήρως ψηφιακά ταμπλό.
Η στρατηγική αυτή αντανακλά τις προτιμήσεις των οδηγών, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, θεωρούν τα χειριστήρια αφής πιο δύσχρηστα και αποσπαστικά.
11:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αργολίδα: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αδελφών στη Νέα Τίρυνθα
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ