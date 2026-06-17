Οι Έλληνες προτιμούν υβριδικά αυτοκίνητα: 56,1% πωλήσεις τον Μάιο με άνοδο 8,5%

Τα υβριδικά αυτοκίνητα κυριάρχησαν και τον Μάιο στην ελληνική αγορά, αποσπώντας το 56,1% των πωλήσεων, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Οι Έλληνες προτιμούν υβριδικά αυτοκίνητα: 56,1% πωλήσεις τον Μάιο με άνοδο 8,5%
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Τον Απρίλιο, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4,6% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
  • Τα υβριδικά μοντέλα κατέλαβαν το 56,1% των πωλήσεων τον Μάιο, με αύξηση 8,5% σε σχέση με πέρυσι.
  • Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σημείωσαν άνοδο 1,1%, αλλά αντιπροσωπεύουν μόνο το 5,9% των πωλήσεων, πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 19,7%.
  • Τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ τα βενζινοκίνητα μειώθηκαν κατά 9,1%.
  • Η κατηγορία «Β» ήταν η πιο δημοφιλής με 59,8% των πωλήσεων, εκ των οποίων το 36,9% ήταν SUV.
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Τα υβριδικά μοντέλα προτίμησαν για άλλον έναν μήνα οι Έλληνες καταναλωτές, αφού τον Μάιο περίπου ένας στους δύο οδηγούς επέλεξε αυτοκίνητο που είχε υβριδική τεχνολογία. Συγκεκριμένα τα υβριδικά μοντέλα κατέλαβαν το 56,1% του συνόλου των πωλήσεων, καταγράφοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Άνοδο στις πωλήσεις (+1,1%) σημείωσαν και τα ηλεκτρικά μοντέλα καταλαμβάνοντας συνολικά 5,9% του συνόλου, αρκετά πίσω σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο όρο των πωλήσεων της Ευρώπης που ήταν στο 19,7%.

Μετά από πολλούς μήνες τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα σημείωσαν αύξηση 1,1% καταλαμβάνοντας συνολικά το 2,6%. Πολύ μακριά από το ποσοστό που συγκέντρωναν πριν από πολλά χρόνια που κατέγραφαν υψηλές πωλήσεις. Από την άλλη τα αμιγώς βενζινοκίνητα μοντέλα κατέλαβαν το 25,8% του συνόλου των πωλήσεων, καταγράφοντας πτώση 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πτώση σημείωσαν και τα plug-in υβριδικά μοντέλα (-0,9%), όπως και τα αυτοκίνητα διπλού καυσίμου (-0,7%).

Η «Β» κατηγορία ήταν αυτή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων, αφού συνολικά το 59,8% προτίμησε αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Από αυτό το ποσοστό, το 36,9% επέλεξε SUV. Η αμέσως επόμενη αγαπημένη κατηγορία ήταν η «C» συγκεντρώνοντας ποσοστό 22,6%, με τα SUV να καταλαμβάνουν ποσοστό 17,6%. Ακολούθησαν η «Α» κατηγορία που συγκέντρωσε συνολικό ποσοστό 9%, όπου τα SUV κατέλαβαν μόλις το 1,9% και η «D» κατηγορία με συνολικό ποσοστό 6,1%.

Τέλος, από την αρχή του έτους στην Ελλάδα μέχρι και τον φετινό Απρίλιο ταξινομήθηκαν 49.087 συνολικά αυτοκίνητα, όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξινομήθηκαν 3.908.674 αυτοκίνητα.

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