Το πρώτο teaser της 2ης γενιάς του Dacia Spring

Η Dacia άνοιξε το πρώτο κεφάλαιο για τη δεύτερη γενιά του Spring, του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου πόλης που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσιτής ηλεκτροκίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα εστιάζει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αποκαλύπτοντας το λογότυπο Dacia, το σήμα Spring Electric και μέρος της νέας φωτεινής υπογραφής. Η εικόνα δεν συνοδεύεται ακόμη από τεχνικά χαρακτηριστικά, όμως επιβεβαιώνει πως η Dacia ετοιμάζει την επόμενη γενιά ενός μοντέλου που παραμένει κρίσιμο για τη στρατηγική της στα μικρά ηλεκτρικά.

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