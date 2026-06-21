Το πρώτο teaser της 2ης γενιάς του Dacia Spring

Το νέο Spring θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη μάρκα όσο και για την εμπορική του τοποθέτηση.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το πρώτο teaser της 2ης γενιάς του Dacia Spring
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Η Dacia άνοιξε το πρώτο κεφάλαιο για τη δεύτερη γενιά του Spring, του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου πόλης που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσιτής ηλεκτροκίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα εστιάζει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αποκαλύπτοντας το λογότυπο Dacia, το σήμα Spring Electric και μέρος της νέας φωτεινής υπογραφής. Η εικόνα δεν συνοδεύεται ακόμη από τεχνικά χαρακτηριστικά, όμως επιβεβαιώνει πως η Dacia ετοιμάζει την επόμενη γενιά ενός μοντέλου που παραμένει κρίσιμο για τη στρατηγική της στα μικρά ηλεκτρικά.

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