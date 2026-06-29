Cupra και ABT ενώνουν δυνάμεις: Εργοστασιακές εκδόσεις με πιο δυναμική εμφάνιση

Του Γιάννη Σκουφή

Η Cupra κάνει ένα ακόμη βήμα προς την εξατομίκευση των μοντέλων της, ανακοινώνοντας τη νέα σειρά «Custom Cupra by ABT». Πρόκειται για εργοστασιακά πακέτα αναβάθμισης που θα μπορούν να επιλέγονται απευθείας κατά την παραγγελία του αυτοκινήτου, χωρίς να απαιτείται μεταγενέστερη μετατροπή.

Αρχικά, η νέα επιλογή θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στις εκδόσεις VZ των Cupra Formentor και Cupra Leon, συμπεριλαμβανομένης της Sportstourer. Η φιλοσοφία των πακέτων εστιάζει κυρίως στην εξωτερική εμφάνιση, υιοθετώντας σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τους αγώνες.

Στην περίπτωση του Cupra Leon, το πακέτο παραπέμπει αισθητικά στο αγωνιστικό Leon VZ TCR. Περιλαμβάνει νέο εμπρός splitter, ανασχεδιασμένα μαρσπιέ, μεγαλύτερη πίσω αεροτομή, winglets, C-Flaps και νέο διαχύτη.

Την εικόνα ολοκληρώνουν σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε μαύρο ματ χρώμα, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις συνδυάζονται με φαρδύτερα ελαστικά υψηλών επιδόσεων. Ξεχωρίζουν επίσης τα λογότυπα ABT και τα σήματα Cupra σε απόχρωση Dark Chrome.

Για το Cupra Formentor VZ, η ABT έχει σχεδιάσει νέο splitter, διαφορετικά πλαίσια για τις εισαγωγές αέρα, νέες πλαϊνές ποδιές και μεγαλύτερη πίσω αεροτομή με πρόσθετα αεροδυναμικά στοιχεία. Και εδώ οι ζάντες 19 ιντσών και οι λεπτομέρειες Dark Chrome ενισχύουν τον πιο επιθετικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι οι επεμβάσεις της ABT θα ενσωματώνονται από το εργοστάσιο και θα εμφανίζονται απευθείας στον διαμορφωτή της Cupra, αποτελώντας επίσημη επιλογή εξοπλισμού. Η διάθεσή τους αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι τιμές θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.