Σε εξέλιξη η πανελλαδική απεργία στο εμπόριο - Αντιδράσεις για την κυριακάτικη λειτουργία της αγοράς

Snapshot Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία διεκδικώντας τη διατήρηση της κυριακάτικης αργίας στο εμπόριο.

Η απεργία πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, όταν η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική.

Η ΟΙΥΕ ζητά νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αρκετά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ισχύει ωράριο έως τις 18:00.

Η απεργία ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων παρά την προαιρετική λειτουργία λόγω εκπτώσεων. Snapshot powered by AI

Με κινητοποιήσεις και απεργιακές δράσεις συνοδεύεται η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, καθώς η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας τη διατήρηση της κυριακάτικης αργίας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αντιδράσεις από εργαζομένους του κλάδου.

Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι

Η ΟΙΥΕ εκφράζει την αντίθεσή της στην κυριακάτικη λειτουργία της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι η Κυριακή πρέπει να παραμείνει ημέρα αργίας για τους εργαζομένους στο εμπόριο.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της είναι η νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο.

Ανοιχτά ορισμένα καταστήματα λόγω εκπτώσεων

Το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας ορίζει ωράριο από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προκρίνεται λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία τους είναι προαιρετική και οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν το ωράριο της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου προσβλέπουν στην ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης, αξιοποιώντας την αυξημένη τουριστική ροή, σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με την κίνηση να αναμένεται εντονότερη νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα.

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