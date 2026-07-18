Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου - Τι ισχύει με τις θερινές εκπτώσεις

Snapshot Την Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά, με προτεινόμενο ωράριο 11:00-20:00, ενώ μικρότερα καταστήματα πιθανόν να κλείσουν νωρίτερα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν την προγενέστερη τιμή του προϊόντος κατά τις εκπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Την ίδια ημέρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία κατά της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Snapshot powered by AI

Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, καθώς πρόκειται για την πρώτη Κυριακή της φετινής περιόδου των θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία είναι προαιρετική, ωστόσο αρκετές επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται από τις 11:00 έως τις 20:00. Παρ' όλα αυτά, τα μικρότερα εμπορικά καταστήματα εκτιμάται ότι θα κλείσουν νωρίτερα, περίπου στις 18:00, καθώς κάθε επιχείρηση και τοπικός εμπορικός σύλλογος μπορεί να καθορίσει το δικό του πρόγραμμα.

Οι προσδοκίες της αγοράς

Οι πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων συνοδεύονται παραδοσιακά από αυξημένη εμπορική κίνηση, με τον εμπορικό κόσμο να προσβλέπει στην ενίσχυση της αγοράς χάρη και στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς αλλά και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σημαντικό ρόλο στην κίνηση της Κυριακής θα παίξουν τόσο οι υψηλές θερμοκρασίες όσο και η τουριστική επισκεψιμότητα. Εκτιμάται ότι η μεγαλύτερη προσέλευση θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες και αργά το απόγευμα, όταν οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο συνολικός τζίρος των φετινών θερινών εκπτώσεων ενδέχεται να κυμανθεί από 7 έως 7,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας υπενθυμίζει ότι στις εκπτώσεις είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής του προϊόντος, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τη μείωση της τιμής είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο ποσό, είτε με παράλληλη αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Την ίδια ημέρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και επαναφέροντας το αίτημα για πλήρη κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

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