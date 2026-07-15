Έκτακτες εκπτώσεις στα καύσιμα: Πότε θα πέσουν οι τιμές σε βενζίνη και diesel

Τα πρώτα πρατήρια, κυρίως στην Αττική, έχουν ήδη παραλάβει καύσιμα σε χαμηλότερες τιμές

Μίλτος Τσεκούρας

Έκτακτες εκπτώσεις στα καύσιμα: Πότε θα πέσουν οι τιμές σε βενζίνη και diesel

Στιγμιότυπο από ανεφοδιασμό αυτοκινήτου με βενζίνη σε πρατήριο καυσίμων στην Αθήνα.

EUROKINISSI.
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  • Τα πρώτα πρατήρια στην Αττική έχουν ήδη παραλάβει καύσιμα με μειωμένες τιμές μετά τις έκτακτες εκπτώσεις από τα διυλιστήρια.
  • Η έκπτωση στην απλή αμόλυβδη βενζίνη είναι περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο με ΦΠΑ, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο.
  • Η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να μειωθεί από 1,979 ευρώ σε περίπου 1,88 ευρώ ανά λίτρο, και το diesel από 1,854 ευρώ σε περίπου 1,80 ευρώ ανά λίτρο.
  • Οι τιμές καυσίμων παραμένουν ευάλωτες σε διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και στην αυξομείωση της τιμής του πετρελαίου, που πρόσφατα ανέβηκε στα 87 δολάρια το βαρέλι.
  • Η μειωμένη δυνατότητα διύλισης στην Ευρώπη και οι διεθνείς εντάσεις προκαλούν ταχύτερη άνοδο των τιμών των διυλισμένων προϊόντων και αυξάνουν την αστάθεια στην αγορά καυσίμων.
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Σε εφαρμογή τέθηκαν από χθες οι έκτακτες μειώσεις στις τιμές που συμφώνησαν τα διυλιστήρια σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, με τις επιπτώσεις να αρχίζουν σταδιακά να περνούν στην αγορά.

Οι καταναλωτές περιμένουν πότε θα γίνουν αισθητές στις αντλίες.

Τα πρώτα πρατήρια, κυρίως στην Αττική, έχουν ήδη παραλάβει καύσιμα σε χαμηλότερες τιμές, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στο επόμενο διήμερο η μείωση θα αποτυπωθεί ευρύτερα και στην υπόλοιπη χώρα, όπου η καλοκαιρινή περίοδος διατηρεί τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα.

Η έκπτωση στην απλή αμόλυβδη διαμορφώνεται σε περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο με τον ΦΠΑ, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 5 λεπτά. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η μέση τιμή της βενζίνης υποχωρεί από τα 1,979 ευρώ στα επίπεδα των 1,88 ευρώ, ενώ το diesel από τα 1,854 ευρώ διαμορφώνεται κοντά στο 1,80 ευρώ ανά λίτρο.

Ωστόσο, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι οι τιμές παραμένουν ευάλωτες σε μεταβολές, καθώς επηρεάζονται άμεσα από το διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ενδεικτικό είναι ότι η τιμή του πετρελαίου επανήλθε μέσα σε λίγες ημέρες στα 87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική άνοδο.

Ιδιαίτερη πίεση ασκείται και στις τιμές των διυλισμένων προϊόντων, όπως η βενζίνη και το diesel, οι οποίες κινούνται ανοδικά με ταχύτερους ρυθμούς. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στις διεθνείς εντάσεις όσο και στη μειωμένη δυνατότητα διύλισης στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που εντείνει την αστάθεια στην αγορά καυσίμων.

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