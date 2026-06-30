Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην αντλία – Τι δείχνει η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Snapshot Η διετής σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων οδήγησε σε μείωση της παραβατικότητας στην Αττική από 33,1% το 2025 σε 23,1% το 2026.

Οι ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμου μειώθηκαν σημαντικά στην Αττική, από 28,5% το 2025 σε 10,8% το 2026.

Στην Αττική, τα πρατήρια με χαμηλότερες τιμές καυσίμων παρουσίασαν πιο αξιόπιστες παραδόσεις σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκαν μεγαλύτερες αποκλίσεις.

Η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος εισροών

εκροών καθυστερεί και έχει δοθεί νέα παράταση για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα.

Παρά τη βελτίωση, η παραβατικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και υπάρχουν δυσκολίες στην πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων λόγω δικαστικών παρεμβάσεων. Snapshot powered by AI

Αλλαγές σημειώνονται στην αγορά καυσίμων, καθώς η εφαρμογή της διετούς σφράγισης για τα παραβατικά πρατήρια αρχίζει να φέρνει αποτελέσματα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια αύξησης της παραβατικότητας, καταγράφεται σημαντική μείωση στα πρατήρια της Αττικής, αν και το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που διεξήχθη την άνοιξη του 2026 σε Αττική και Θεσσαλονίκη, τα πρατήρια με παραβατικές πρακτικές στην Αττική μειώθηκαν από περίπου ένα στα τρία σε ένα στα τέσσερα. Το ποσοστό παραβατικότητας στην περιοχή περιορίστηκε στο 23,1%, από 33,1% το 2025, δείχνοντας μια θετική τάση αποκλιμάκωσης.

Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων. Ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης, τόνισε πως η πρόβλεψη για διετή σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων λειτούργησε αποτρεπτικά, αυξάνοντας το κόστος της παράνομης πρακτικής. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η προηγούμενη αύξηση της παραβατικότητας συνδέθηκε και με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος των αποκλίσεων. Οι ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμου υποχώρησαν στο 10,8% από 28,5% το 2025, ενώ η μέγιστη απόκλιση περιορίστηκε από 18,2% σε περίπου 15%. Οι έλεγχοι έγιναν με «τυφλή» διαδικασία και ειδικά εξοπλισμένο όχημα σε 200 πρατήρια (130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη), διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Στην Αττική, τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων παρουσίασαν και τις πιο αξιόπιστες παραδόσεις, ανατρέποντας την κοινή αντίληψη ότι το φθηνό καύσιμο σχετίζεται με αυξημένη παραβατικότητα. Αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν ελλειμματικές παραδόσεις από το φθηνότερο πρατήριο, υποδεικνύοντας την έλλειψη ενιαίου κανόνα στην αγορά. Συνολικά, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει καλύτερα ποσοστά σε σχέση με την Αττική, με ελλειμματικές παραδόσεις στο 18,6%, όμως η μέγιστη απόκλιση φτάνει το 14%, υποδηλώνοντας πιο σοβαρές παραβάσεις.

Η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος εισροών-εκροών καθυστερεί, καθώς δόθηκε νέα παράταση. Η προθεσμία για Αττική και Θεσσαλονίκη μετατέθηκε έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ για την υπόλοιπη χώρα έως το τέλος του 2026, λόγω τεχνικών αναβαθμίσεων και απαιτούμενων διαδικασιών πιστοποίησης.

Παρά τις προβλέψεις για αναστολή λειτουργίας όλων των πρατηρίων που ανήκουν σε ίδιο επιχειρηματία όταν καταγράφονται παραβάσεις, στην πράξη παρατηρείται αδυναμία πλήρους εφαρμογής λόγω δικαστικών παρεμβάσεων.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναγνωρίζει τη βελτίωση, αλλά επισημαίνει ότι η παραβατικότητα παραμένει υψηλότερη από τα επίπεδα πριν την κορύφωση της περιόδου 2023-2025, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης των ελέγχων.