Καύσιμα: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου

Οι καταναλωτές θα δουν άμεσα τη μείωση στις αντλίες - Το μέτρο θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει έως το τέλος του Αυγούστου  

Newsbomb

Καύσιμα: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου

Στιγμιότυπο από ανεφοδιασμό αυτοκινήτου με βενζίνη σε πρατήριο καυσίμων στην Αθήνα.

EUROKINISSI.
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  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, που θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου.
  • Η μείωση τιμών θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και θα εφαρμοστεί μέσω συμφωνίας με τα ελληνικά διυλιστήρια και τα βενζινάδικα.
  • Στόχος του μέτρου είναι η ανακούφιση των καταναλωτών από το αυξημένο κόστος μετακίνησης λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας.
  • Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε και άλλες πρωτοβουλίες, όπως τη στήριξη μέσω του fuel pass και τη μείωση τιμών βασικών τροφίμων από τον Σεπτέμβριο.
  • Στη Βουλή προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
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Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά στο ζήτημα των υψλών τιμών των καυσίμων. Μείωση στην τιμή των καυσίμων για το επόμενο δίμηνο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, έπειτα από επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι, έπειτα από συνεννόηση με τα ελληνικά διυλιστήρια, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στο ντίζελ η μείωση θα διαμορφωθεί στα 5 λεπτά ανά λίτρο. Το μέτρο θα ισχύσει έως τα τέλη Αυγούστου και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποσκοπεί στην ανακούφιση των καταναλωτών από το αυξημένο κόστος μετακίνησης.

Η ημέρα από την οποία θα αρχίσει να ισχύει το νέο μέτρο θα ανακοινωθεί στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας.

Οι σημερινές μέσες τιμές είναι 1,98 ευρώ στην αμόλυβδη και 1,81 ευρώ στο ντίζελ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα δυιλιστήρια θα παρέχουν ισόποσες μειώσεις στα βενζινάδικα και αυτά στη συνέχεια θα μειώσουν αντίστοιχα τις τιμές των καυσίμων.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία με 20 λεπτά στην αρχή και 15 λεπτά στη συνέχεια, μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της ακρίβειας, υπενθυμίζοντας και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί για μειώσεις στις τιμές βασικών τροφίμων από τον Σεπτέμβριο.

«Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό με το fuel pass, το οποίο δώσαμε. Περίπου 2.500.000 οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος για τον χρόνο που δόθηκε το fuel pass, περίπου 36 λεπτών» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η συζήτηση εξελίχθηκε υψηλούς τόνους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οι παρεμβάσεις της δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρέθηκε και η πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι θα ξεπερνούσε τα 2,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για λαϊκιστική προσέγγιση και υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του στάση οδηγεί στην επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

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