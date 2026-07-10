Χατζηδάκης: Με παρέμβαση της κυβέρνησης οι πολίτες θα πληρώνουν 10 λεπτά λιγότερα για βενζίνη

Συνεισφορά 40 εκατ. ευρώ από τα διυλιστήρια για μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Χατζηδάκης: Με παρέμβαση της κυβέρνησης οι πολίτες θα πληρώνουν 10 λεπτά λιγότερα για βενζίνη

Ο Κωστής Χατζηδάκης

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  • Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα διυλιστήρια Helleniq Energy και Motor Oil, θα μειώσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά έως το τέλος Αυγούστου χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
  • Τα διυλιστήρια θα συνεισφέρουν συνολικά 40 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή της μείωσης τιμών.
  • Η μείωση υπολογίζεται σε σχέση με τις τιμές της Παρασκευής 10 Ιουλίου και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις διεθνείς τιμές και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.
  • Οι τεχνικές λεπτομέρειες του μέτρου θα οριστικοποιηθούν με το υπουργείο Οικονομικών και θα ανακοινωθούν σύντομα για άμεση εφαρμογή.
  • Η απόφαση ελήφθη λόγω των πρόσφατων αυξήσεων στις διεθνείς τιμές καυσίμων που επηρεάστηκαν από τον τουρισμό, την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία και ζημιές σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής.
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Από την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος Αυγούστου να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Τις τελευταίες ημέρες, από τις αρχές Ιουλίου, υπάρχουν ανοδικές τάσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση έσπευσε να αντιμετωπίσει το θέμα, σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια. Τα διυλιστήρια ανταποκρίθηκαν και συμφώνησαν να συμβάλουν στην προσπάθεια. Δεσμεύθηκαν λοιπόν, να προσφέρουν στο Δημόσιο από 20 εκατ. ευρώ ο κάθε όμιλος, η Helleniq Energy και η Motor Oil, δηλαδή συνολικά 40 εκατ. ευρώ. Η προσφορά αυτή θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση προκειμένου από την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος Αυγούστου να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά, χωρίς δημοσιονομικό κόστος», είπε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε ότι η μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό (Παρασκευή 10 Ιουλίου) επίπεδο των τιμών. Είναι γνωστό ότι οι τιμές λιανικής μεταβάλλονται καθημερινά, ανάλογα με τη διακύμανση των διεθνών τιμών των αντίστοιχων προϊόντων (βενζίνης και ντίζελ) και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου. Αυτό σημαίνει ότι αν οι διεθνείς τιμές αυξηθούν μέχρι την εφαρμογή του μέτρου, την ερχόμενη εβδομάδα, η διαφορά από τις σημερινές τιμές θα είναι αντίστοιχα περιορισμένη. Αντίθετα αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος.

«Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πληρώνουν τιμή χαμηλότερη κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ από εκείνη που θα πλήρωναν αν δεν γινόταν η παρέμβαση της κυβέρνησης σε συνεργασία με τα διυλιστήρια», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών και τα διυλιστήρια και θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα προκειμένου η μείωση να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι μετά την ομαλοποίηση της διεθνούς αγοράς σε συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή οι τιμές και στη λιανική υποχώρησαν. Κάτι που μπορεί να διαπιστώσει κανείς εύκολα ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης fuelprices.gr, όπου αναρτώνται καθημερινά οι διεθνείς τιμές, οι τιμές διυλιστηρίου, οι τιμές χονδρικής από τις εταιρείες εμπορίας προς τα πρατήρια και οι τιμές λιανικής ανά περιοχή και ανά πρατήριο.

Ωστόσο, νεότερες εξελίξεις όπως η αύξηση της ζήτησης καυσίμων κίνησης διεθνώς λόγω τουρισμού, η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία και η αδυναμία άμεσης αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή οδήγησαν εκ νέου σε ανοδικές τάσεις στη διεθνή αγορά. «Είπαμε λοιπόν, αντί να περιμένουμε, να σπεύσουμε άμεσα προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.

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