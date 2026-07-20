Freelander 8: Το SUV της Chery-JLR έχει μία τεράστια οθόνη 46,3 ιντσών
Η Chery-JLR αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο Freelander 8, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στη μεγαλύτερη πανοραμική οθόνη της αυτοκινητοβιομηχανίας.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Freelander 8: Το SUV της Chery-JLR έχει μία τεράστια οθόνη 46,3 ιντσών
07:40 ∙ SCENARIO
Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος της ΝΔ;
06:44 ∙ BOMBER
Δούρου – Πολάκης: Πόσο θα αντέξουν μαζί; Βάλτε ποπ κορν...
05:54 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
01:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ