Honda και Nissan μαζί στο software
Μπορεί οι συζητήσεις για συγχώνευση μεταξύ Honda και Nissan να κατέρρευσαν, όμως οι δύο ιαπωνικές εταιρείες δεν εγκατέλειψαν την ιδέα μιας στενότερης συνεργασίας.
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Η νέα συμφωνία τους αφορά ένα από τα ακριβότερα και πιο κρίσιμα πεδία εξέλιξης της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας: το software.
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