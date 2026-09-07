Ford Puma: Δύο νέες Black Edition με χαρακτήρα

Η Puma Gen-E Black Edition δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εμφάνιση. Διατίθεται στο αποκλειστικό Azura Blue, με μαύρη οροφή, μαύρα καλύμματα καθρεπτών και ζάντες 18 ιντσών σε ματ Asphalt Black.

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