Ford Puma: Δύο νέες Black Edition με χαρακτήρα
Δύο νέες ειδικές εκδόσεις προσθέτει η Ford στην γκάμα του Puma, ακολουθώντας διαφορετική κατεύθυνση για την ηλεκτρική Gen-E και τη σπορ ST.
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Η Puma Gen-E Black Edition δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εμφάνιση. Διατίθεται στο αποκλειστικό Azura Blue, με μαύρη οροφή, μαύρα καλύμματα καθρεπτών και ζάντες 18 ιντσών σε ματ Asphalt Black.
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