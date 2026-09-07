Το Kia PV5 κυριαρχεί στα ηλεκτρικά van στην Ευρώπη
Η Kia μπήκε πρόσφατα στην ευρωπαϊκή αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών, όμως το PV5 έχει ήδη καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή της κατηγορίας του.
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Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψε 13.116 ταξινομήσεις στην ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καταλαμβάνοντας το 37% της αγοράς των ηλεκτρικών van της κατηγορίας C.
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