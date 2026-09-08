Το μέλλον της SEAT μετά το 2030 παραμένει ανοιχτό

Η SEAT S.A. προετοιμάζεται για την επόμενη φάση του μετασχηματισμού της, σε μια περίοδο κατά την οποία η ηλεκτροκίνηση, οι αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός υποχρεώνουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους.

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Το μέλλον της SEAT μετά το 2030 παραμένει ανοιχτό
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Η SEAT S.A. προετοιμάζεται για την επόμενη φάση του μετασχηματισμού της, σε μια περίοδο κατά την οποία η ηλεκτροκίνηση, οι αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός υποχρεώνουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους.

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