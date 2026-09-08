Ford Mustang Baja: Έρχεται τετρακίνητη και V8 για εκτός δρόμου περιπέτειες

Του Γιάννη Σκουφή

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές στην ιστορία της Mustang φαίνεται πως παραμένει στα σχέδια της Ford. Πρόκειται για μία έκδοση που προορίζεται να κινηθεί και μακριά από την άσφαλτο, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την ονομασία Baja.

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν είναι εντελώς καινούργιο. Η Ford φέρεται να είχε παρουσιάσει το αυτοκίνητο σε αντιπροσώπους της ήδη από το 2024, χωρίς όμως να κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην ίδια παρουσίαση είχαν εμφανιστεί δύο ακόμη προτάσεις για τη Mustang, οι οποίες στη συνέχεια πέρασαν στην παραγωγή.

Οι πρώτες πληροφορίες περιγράφουν μία Mustang που διατηρεί τον V8 αλλά τον συνδυάζει με σύστημα τετρακίνησης και αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων. Αν τελικά επιβεβαιωθεί η τετρακίνηση, θα πρόκειται για σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία της Mustang, καθώς στις τρέχουσες βενζινοκίνητες εκδόσεις της η ισχύς καταλήγει αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται όμως στο σύστημα μετάδοσης. Η Mustang Baja φέρεται να διαθέτει μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, ενισχυμένη προστασία στο κάτω μέρος του αμαξώματος και ανάρτηση με μεγάλη διαδρομή, ώστε να μπορεί να κινείται με μεγάλες ταχύτητες στο χώμα.

Η λογική της επομένως δεν παραπέμπει σε ένα κλασικό σκληροτράχηλο 4x4. Αντίθετα, βρίσκεται πολύ πιο κοντά στις Porsche 911 Dakar και Lamborghini Huracan Sterrato, οι οποίες μετέφεραν τη φιλοσοφία ενός σπορ μοντέλου εκτός ασφάλτου.

Προς το παρόν η Ford δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε την ονομασία Baja ούτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή το χρονοδιάγραμμα παρουσίασης. Το γεγονός όμως ότι το πρότζεκτ φέρεται να παραμένει ενεργό δύο χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του στους αντιπροσώπους αυξάνει τις πιθανότητες να δούμε τελικά μία από τις πιο ασυνήθιστες Mustang να περνά στην παραγωγή.