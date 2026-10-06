Το JAECOO 7 σάρωσε τη βρετανική αγορά
Η επέλαση των κινεζικών αυτοκινήτων στη Βρετανία απέκτησε πλέον και το δικό της σύμβολο.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το JAECOO 7 ήταν τον Σεπτέμβριο το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα, αφήνοντας πίσω του παραδοσιακούς πρωταγωνιστές της αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το JAECOO 7 σάρωσε τη βρετανική αγορά
08:09 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
10:03 ∙ ΠΟΛΤΟΣ