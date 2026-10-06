Το JAECOO 7 σάρωσε τη βρετανική αγορά

Η επέλαση των κινεζικών αυτοκινήτων στη Βρετανία απέκτησε πλέον και το δικό της σύμβολο.

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Το JAECOO 7 σάρωσε τη βρετανική αγορά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Το JAECOO 7 ήταν τον Σεπτέμβριο το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα, αφήνοντας πίσω του παραδοσιακούς πρωταγωνιστές της αγοράς.

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Το JAECOO 7 σάρωσε τη βρετανική αγορά

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