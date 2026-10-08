Renault E-Space: Η επιστροφή ενός θρύλου κάπως… αλλιώς

Είχαν τεράστιες καμπίνες, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, πολλές θέσεις και έναν βασικό σκοπό: να χωρέσουν την οικογένεια μαζί με όσα πιστεύει η οικογένεια ότι «ίσως χρειαστούν».

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