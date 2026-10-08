Renault E-Space: Η επιστροφή ενός θρύλου κάπως… αλλιώς
Υπήρξε μια εποχή που τα μεγάλα οικογενειακά αυτοκίνητα δεν προσπαθούσαν να πείσουν κανέναν ότι θα ανέβουν στο βουνό.
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Είχαν τεράστιες καμπίνες, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, πολλές θέσεις και έναν βασικό σκοπό: να χωρέσουν την οικογένεια μαζί με όσα πιστεύει η οικογένεια ότι «ίσως χρειαστούν».
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