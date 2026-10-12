Το καινούργιο VW ID. Tiguan αντικαθιστά τα ID.4 και ID.5

Το νέο ID. Tiguan παρουσιάστηκε ως ο διάδοχος των ID.4 και ID.5, τα οποία έχουν ξεπεράσει αθροιστικά τις 950.000 μονάδες παραγωγής, ενώ το Tiguan με κινητήρες βενζίνης, diesel και υβριδικά συστήματα θα συνεχίσει να διατίθεται παράλληλα.

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