Το θρυλικό Citroën 2CV επιστρέφει ηλεκτρικό και παραμένει πιστό στην απλότητα
Η Citroën επαναφέρει το 2CV με ένα πρωτότυπο που παρουσιάζεται στο Σαλόνι του Παρισιού και προαναγγέλλει ένα μοντέλο παραγωγής για το 2028.
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Το ζητούμενο παραμένει η οικονομική καθημερινή μετακίνηση, αυτή τη φορά με ηλεκτροκίνηση.
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