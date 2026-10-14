Geely και Nio ξαναγράφουν τους κανόνες της φόρτισης
Η ηλεκτροκίνηση ψάχνει εδώ και χρόνια τον τρόπο να κάνει τη φόρτιση όσο πιο γρήγορη γίνεται.
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Οι Κινέζοι, ως συνήθως, αποφάσισαν να μην περιμένουν. Αντί να φορτίζουν την μπαταρία, απλώς την αλλάζουν.
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