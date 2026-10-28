Chery Tiggo X7: Νέος αντίπαλος για το Land Cruiser;

Το νέο Tiggo X7, που παρουσιάστηκε στην πόλη Wuhu της Κίνας, εγκαινιάζει μια νέα οικογένεια SUV με σαφώς πιο περιπετειώδη προσανατολισμό.

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