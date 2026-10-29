Έρχεται το νέο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Volvo
Η Volvo ετοιμάζει μια ακόμη σημαντική προσθήκη στην ηλεκτρική της γκάμα, στοχεύοντας αυτή τη φορά στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς.
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Το νέο μοντέλο, που πιθανότατα θα ονομάζεται EX50, αναμένεται να παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2027, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία του EX60 με αισθητά χαμηλότερη τιμή.
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Έρχεται το νέο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Volvo
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