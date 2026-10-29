Έρχεται το νέο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Volvo

Το νέο μοντέλο, που πιθανότατα θα ονομάζεται EX50, αναμένεται να παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2027, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία του EX60 με αισθητά χαμηλότερη τιμή.

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