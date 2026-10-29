Ένα αυτοκίνητο μπορεί να διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά μερικές φορές αρκεί λίγο
Ένα αυτοκίνητο μπορεί να διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά μερικές φορές αρκεί λίγο νερό σε λάθος σημείο για να δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα.
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Αυτό διαπιστώνει η Jaguar Land Rover, η οποία προχωρά στην ανάκληση σχεδόν 94.000 Range Rover στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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