Με το Yangwang Altior η BYD μπαίνει στην κατηγορία υπερ-πολυτελείας

Η BYD ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην κατηγορία των υπερπολυτελών αυτοκινήτων με τη νέα Yangwang Altior.

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Με το Yangwang Altior η BYD μπαίνει στην κατηγορία υπερ-πολυτελείας
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Η μεγάλη λιμουζίνα θα παρουσιαστεί επίσημα στις αρχές Νοεμβρίου στο Ντουμπάι και προορίζεται να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της πολυτελούς μάρκας του κινεζικού ομίλου, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στις Rolls-Royce Ghost και Mercedes-Maybach S-Class.

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