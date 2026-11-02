Με το Yangwang Altior η BYD μπαίνει στην κατηγορία υπερ-πολυτελείας

Η μεγάλη λιμουζίνα θα παρουσιαστεί επίσημα στις αρχές Νοεμβρίου στο Ντουμπάι και προορίζεται να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της πολυτελούς μάρκας του κινεζικού ομίλου, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στις Rolls-Royce Ghost και Mercedes-Maybach S-Class.

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