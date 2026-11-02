Leapmotor: Ξεκίνησε η παραγωγή στην Ευρώπη

Το ηλεκτρικό B10 κατασκευάζεται πλέον στο εργοστάσιο της Σαραγόσα, στην Ισπανία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής για την κινεζική εταιρεία.

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