Leapmotor: Ξεκίνησε η παραγωγή στην Ευρώπη
Η Leapmotor περνά από τις εισαγωγές στην ευρωπαϊκή παραγωγή, αξιοποιώντας τη συνεργασία της με τη Stellantis για να αποκτήσει ισχυρότερο έρεισμα στην αγορά.
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Το ηλεκτρικό B10 κατασκευάζεται πλέον στο εργοστάσιο της Σαραγόσα, στην Ισπανία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής για την κινεζική εταιρεία.
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