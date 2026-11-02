Γιατί η Mini επιμένει στη στρογγυλή οθόνη;

Του Γιάννη Σκουφή

Η στρογγυλή οθόνη στο κέντρο του ταμπλό αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Mini. Η βρετανική μάρκα, που ανήκει στην BMW, έχει μεταφέρει στο ψηφιακό περιβάλλον ένα σχεδιαστικό στοιχείο που συνοδεύει τα αυτοκίνητά της από την πρώτη τους γενιά.

Όπως εξήγησε ο Alexander Brockhoff, γενικός διευθυντής της Mini στην Αυστραλία, σε συνέντευξή του στο Drive, «η στρογγυλή οθόνη είναι μοναδικό χαρακτηριστικό της Mini και θέλουμε να τη διατηρήσουμε ως μέρος της ιστορίας μας».

Η σημερινή OLED οθόνη έχει διάμετρο 9,4 ιντσών και συγκεντρώνει σχεδόν όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, από την πλοήγηση και την ψυχαγωγία μέχρι τον έλεγχο του κλιματισμού. Τα φυσικά χειριστήρια έχουν περιοριστεί σημαντικά, αν και παραμένει ένας περιστροφικός διακόπτης για την ένταση του ήχου.

Ωστόσο, η ιδιαίτερη μορφή της οθόνης δημιουργεί ορισμένους πρακτικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, τα Apple CarPlay και Android Auto εμφανίζονται μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, καθώς δεν έχουν σχεδιαστεί για κυκλικές οθόνες. Αντίθετα, το εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης αξιοποιεί ολόκληρη την επιφάνειά της.

Η Mini αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή. Σύμφωνα με τον Brockhoff, η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται, επιτρέποντας καλύτερη ενσωμάτωση των λειτουργιών στο μέλλον.

Το σύστημα MINI Interaction Unit παρουσιάστηκε το 2023, αρχικά στο ηλεκτρικό Cooper, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην υπόλοιπη γκάμα.

Προφανώς, για τη Mini, η διατήρηση της στρογγυλής οθόνης αποτελεί ζήτημα ταυτότητας. Το ζητούμενο πλέον είναι να συνδυαστεί αυτή η ιδιαιτερότητα με καλύτερη εργονομία, ιδιαίτερα σε λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά κατά την οδήγηση.