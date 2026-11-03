Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την είσοδο μοντέλων της BYD σε βάσεις τους

Του Γιάννη Σκουφή

Η αυξανόμενη παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις διεθνείς αγορές συνοδεύεται και από προβληματισμούς σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η BYD, καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την είσοδο των αυτοκινήτων της στην αεροπορική βάση Kadena, στην Οκινάουα της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ασιατικών μέσων ενημέρωσης, η απαγόρευση αφορά όλα τα μοντέλα της κινεζικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ταξί, των αυτοκινήτων διανομών και εκείνων που χρησιμοποιούνται από εξωτερικούς συνεργάτες της βάσης.

Η αντισυνταγματάρχης Alli Stormer, εκπρόσωπος της βάσης Kadena, δήλωσε ότι «τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα αποτελούν έναν μη αποδεκτό κίνδυνο για το προσωπικό και την αποστολή μας, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά».

Παρότι δεν διευκρινίστηκαν οι ακριβείς λόγοι της απόφασης, οι ανησυχίες φαίνεται να σχετίζονται με τις κάμερες, τους αισθητήρες και τα συστήματα συνδεσιμότητας των σύγχρονων αυτοκινήτων, τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να καταγράψουν ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Η BYD περιλαμβάνεται ήδη σε κατάλογο του αμερικανικού Πενταγώνου με εταιρείες που θεωρείται ότι συνδέονται με τον κινεζικό στρατό. Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης η Nio, η Alibaba και η Baidu.

Ανάλογες ανησυχίες είχαν εκφραστεί και στην Κίνα, όπου το 2021 είχε απαγορευτεί προσωρινά η πρόσβαση αυτοκινήτων Tesla σε ορισμένες κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Οι περιορισμοί άρθηκαν το 2024, έπειτα από ελέγχους ασφαλείας δεδομένων.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η BYD επεκτείνεται δυναμικά στην Ευρώπη, ενώ στην Ιαπωνία εξακολουθεί να έχει περιορισμένη παρουσία, με μερίδιο αγοράς περίπου 0,1%.