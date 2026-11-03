Subaru: Μόνο ηλεκτρικά στην Ευρώπη από το 2028

Η ιαπωνική εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη έως το τέλος του 2027, περνώντας αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση από το 2028.

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