Subaru: Μόνο ηλεκτρικά στην Ευρώπη από το 2028
Μια ολόκληρη εποχή φτάνει στο τέλος της για τη Subaru.
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Η ιαπωνική εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη έως το τέλος του 2027, περνώντας αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση από το 2028.
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