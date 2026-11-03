Tesla Roadster: Πιλοτήριο μαχητικού και τεχνολογία που εκπλήσσει
Η Tesla συνεχίζει να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πολυαναμενόμενο Roadster, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά το ψηφιακό περιβάλλον χειρισμού του.
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Και όπως φαίνεται, ο Έλον Μασκ δεν αρκείται στις επιδόσεις ενός ηλεκτρικού supercar. Θέλει ο οδηγός του να αισθάνεται περισσότερο πιλότος μαχητικού.
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