Alfa Romeo: Η Junior με έκδοση Business για εταιρική χρήση
Η Alfa Romeo διευρύνει την γκάμα της Junior με την έκδοση Business, η οποία απευθύνεται σε εταιρικούς χρήστες και διατίθεται αποκλειστικά μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.
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Βασίζεται στην υβριδική Junior Ibrida των 145 ίππων και συνδυάζει τον αυτόματο τρόπο μετάδοσης με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας.
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