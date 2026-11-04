Alfa Romeo: Η Junior με έκδοση Business για εταιρική χρήση

Βασίζεται στην υβριδική Junior Ibrida των 145 ίππων και συνδυάζει τον αυτόματο τρόπο μετάδοσης με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας.

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